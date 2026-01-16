Un episodio di violenza avvenuto alla stazione dei pullman di Macerata ha coinvolto un giovane, che è stato minacciato con un coltello e derubato. L’accaduto ha provocato in suo figlio un forte timore di uscire di casa, evidenziando le conseguenze di comportamenti aggressivi nelle aree pubbliche. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini e l’attenzione delle autorità locali.

Macerata, 16 gennaio 2026 – “Minacciato con un coltello e derubato da un ragazzino, mio figlio ora ha paura di uscire di casa. Ma nonostante le denunce, nessuno fa niente e io non so più cosa fare”. Esasperata e preoccupata, una mamma racconta le angherie subite a Macerata dal figlio quindicenne da parte di una gang di giovanissimi, gli stessi già segnalati a dicembre da un’altra mamma con un audiomessaggio diventato virale sui social network. In quell’occasione i bulli avevano derubato il ragazzino quattordicenne delle scarpe e dei soldi nei pressi del terminal dei pullman in piazza Pizzarello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baby gang alla stazione dei pullman: “Minacciato col coltello e derubato, ora mio figlio ha paura di uscire”

