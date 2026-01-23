Novoli il giardino di via Magellano preso di mira dalle baby gang Le persone non si sentono sicure

Nel quartiere Novoli, il giardino di via Magellano è al centro di preoccupazioni per la sicurezza. Residenti e frequentatori segnalano problemi legati a microcriminalità, spaccio di stupefacenti e la presenza di baby gang, che contribuiscono a creare un clima di insicurezza nell’area verde. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire una maggiore tutela e tranquillità alla comunità locale.

Consumo e spaccio di stupefacenti, microcriminalità e baby gang. Sarebbe questa la realtà quotidiana descritta dai residenti della zona e dai frequentatori dell'area verde di via Magellano nel Quartiere 5 in zona Novoli. A denunciare la situazione, dopo un sopralluogo effettuato con i cittadini.

