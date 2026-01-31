Dopo quasi otto anni, i lavori tornano nella piazza centrale. Questa volta, gli operai sono già al lavoro, pronti a sistemare nuovamente l’area. I residenti e i commercianti si preparano a convivere con i disagi, sperando che questa volta i lavori durino meno del previsto. La piazza, cuore della città, si riempirà di macchinari e cantieri ancora una volta.

Sono passati poco meno di otto anni dall’ultimo cantiere (aprile 2028) e di nuovo è necessario effettuare lavori nella centralissima piazza Matteotti. Ieri è stato allestito il cantiere, i cui lavori inizieranno lunedì. E’ infatti necessario intervenire a causa della necessità di eliminare gli avvallamenti creatisi sul piano stradale dovuti in parte al carico legato al transito degli automezzi ed in parte all’accumulo delle acque meteoriche (sarebbe anche da chiedersi se i lavori, ai tempi della ripavimentazione, furono eseguiti a regola d’arte). Questo intervento, comunque consentirà, pertanto, di mettere in piano la parte ammalorata ristabilendo le corrette pendenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo 8 anni altri lavori in piazza Matteotti

Approfondimenti su piazza Matteotti

Da lunedì partiranno i lavori per la realizzazione di una nuova piazza pedonale in piazza Porta San Felice, nell’ambito del progetto tram.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su piazza Matteotti

Argomenti discussi: Dopo 8 anni altri lavori in piazza Matteotti; Omicidio a Chiesanuova, 23enne condannato a 14 anni: altri 8 in struttura di sicurezza; Striscia di Gaza: dopo 8 anni padre il viceparroco Youssef Asaad lascia la parrocchia latina. La gratitudine dei fedeli; Dopo otto anni ecco i nuovi Lea: sulla carta tutto bene, ma le risorse basteranno?.

Violentò una 17enne sul treno. Dopo 8 anni condannato un marocchinoSi era svegliata nuda e sotto choc. L'ultima cosa che ricordava era di avere seguito Amine Dhabi, un 25enne di origine marocchine, a cui aveva chiesto aiuto a ritrovare il suo telefono. Ma l'unico ... ilgiornale.it

Il lutto - Era paralizzato da otto anni, dopo la sparatoria nella quale morì suo fratello - facebook.com facebook

Dopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace x.com