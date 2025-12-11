Tina Beretta chiude per sempre | dopo 75 anni di storia il commosso saluto ai clienti

Dopo 75 anni di storia, Tina Beretta chiude definitivamente le sue porte in via Rusconi, nel centro storico di Como. Un negozio simbolo di tradizione e affetto per generazioni di clienti, che si appresta a salutare il suo pubblico con un commovente addio a fine dicembre.

A fine dicembre si abbasserà per l’ultima volta la serranda di uno dei negozi più amati del centro storico di Como: Il pane di Tina Beretta, in via Rusconi. Una gastronomia, una bakery, un profumo di pane e di cose buone che dal 1951 accompagna le giornate dei comaschi.Quella che si chiude non è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

