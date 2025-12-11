Tina Beretta chiude per sempre | dopo 75 anni di storia il commosso saluto ai clienti

Quicomo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 75 anni di storia, Tina Beretta chiude definitivamente le sue porte in via Rusconi, nel centro storico di Como. Un negozio simbolo di tradizione e affetto per generazioni di clienti, che si appresta a salutare il suo pubblico con un commovente addio a fine dicembre.

A fine dicembre si abbasserà per l’ultima volta la serranda di uno dei negozi più amati del centro storico di Como: Il pane di Tina Beretta, in via Rusconi. Una gastronomia, una bakery, un profumo di pane e di cose buone che dal 1951 accompagna le giornate dei comaschi.Quella che si chiude non è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

