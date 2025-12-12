Carmelo una vita ad acconciare chiome Adesso chiude bottega | Grazie ai clienti ho superato il lutto di mia moglie

Carmelo, 75 anni, ha trascorso 65 anni a dedicarsi all’arte dell’acconciatura e della barberia nei quartieri Prenestino e Appio Tuscolano. Dopo una lunga carriera, ha deciso di chiudere la sua bottega, ringraziando i clienti che lo hanno sostenuto, anche nei momenti più difficili. La sua storia riflette l’esperienza di un uomo semplice e appassionato del suo mestiere.

“Sono un uomo normale, non ho niente di speciale da raccontare”. Settantacinque anni, di cui 65 passati in barberia tra il Prenestino e l’Appio Tuscolano. Carmelo, calabrese di nascita ma romano d’adozione a fine dicembre chiude la sua bottega.In realtà di cose da insegnare ne ha tante. “Ho. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Carmelo, una vita ad acconciare chiome. Adesso chiude bottega: "Grazie ai clienti ho superato il lutto di mia moglie"

