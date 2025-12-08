Donne che progettano il futuro | ecco come partecipare al ciclo di laboratori tecnici

L'Associazione italiana donne ingegneri e architetti di Reggio Calabria lancia il progetto “Donne che Progettano il Futuro”: un percorso formativo rivolto a chi desidera rafforzare le proprie competenze nei settori delle discipline Steam (Scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica).Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

