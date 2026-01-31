Donne che progettano il futuro | sketchnoting creativo

Fiorella Elena Cogliandro ha aperto un laboratorio di sketchnoting nel corso “Donne che Progettano il Futuro”. Durante l’incontro, le partecipanti hanno imparato a usare disegni e testi per comunicare in modo più chiaro e diretto. Le donne presenti hanno sperimentato tecniche semplici per mettere su carta idee e progetti. L’obiettivo è aiutare le donne a esprimersi meglio e a progettare il loro futuro con strumenti pratici.

Sketchnoting per una comunicazione efficace: il laboratorio di Fiorella Elena Cogliandro nel percorso "Donne che Progettano il Futuro ". Nel quadro del percorso laboratoriale "Donne che Progettano il Futuro", promosso da AIDIA insieme al format Comunicare la Creatività, condotto invece dall'architetta Antonella Postorino si è svolto ieri il laboratorio "Sketchnoting – Disegno per una comunicazione efficace", guidato dall'illustratrice Fiorella Elena Cogliandro. Un appuntamento che ha unito tecnica, immaginazione e progettualità, offrendo ai partecipanti un metodo alternativo e coinvolgente per comunicare idee, concetti e narrazioni.

