Donna supera la leucemia diventa madre dopo trattamento innovativo

Una donna italiana ha sconfitto la leucemia acuta in fase avanzata grazie a un trattamento innovativo. Ha ricevuto una terapia genica abbinata a un trapianto di cellule staminali, un percorso che le ha permesso di superare la malattia e di diventare madre. Ora, racconta la sua storia, si sente più forte e spera possa essere di esempio per altri pazienti.

Una donna italiana ha superato una leucemia acuta in fase avanzata grazie a un trattamento sperimentale che ha combinato terapia genica con trapianto di cellule staminali. Il percorso, intrapreso in un centro specialistico del Nord Italia, ha portato alla remissione completa della malattia e, in un risultato raro e significativo, alla nascita di un bambino sano, frutto di una gravidanza programmata dopo il trattamento. La donna, in età fertile, aveva ricevuto la diagnosi di leucemia durante una visita di controllo per problemi di fertilità. Nonostante le condizioni fossero gravi, ha scelto di affrontare il tumore con un approccio innovativo che permetteva di preservare le possibilità di diventare madre.

