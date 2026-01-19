Madre tenta di soffocare la figlia di cinque mesi per la donna scatta il trattamento sanitario obbligatorio

Una donna di via Plaia è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi. L’episodio, avvenuto in un appartamento, ha portato le autorità a intervenire per tutelare la bambina. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei minori e sulle misure di sicurezza in situazioni di crisi familiare.

È stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio la donna che ieri, in un appartamento di via Plaia, ha tentato di soffocare la figlia di cinque mesi. Il provvedimento di ricovero presso il reparto di psichiatria si è reso necessario subito dopo l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, i quali hanno bloccato la donna mentre premeva un cuscino sul volto della piccola. La misura è stata disposta dal personale medico data l'urgenza di cure non differibili e lo stato di alterazione della donna, manifestatosi inizialmente con un messaggio inviato alla sorella. Nel testo, che ha fatto scattare l'allarme al 112 Nue, venivano annunciati propositi suicidi e l'intenzione di uccidere la neonata: "Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Plaia, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi: donna bloccata da carabinieri

Catania: donna tenta di soffocare figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri

