Epstein rilasciati 11mila nuovi file | Trump ha volato 8 volte sul jet con lui in un caso con una ventenne

Tra gli 11mila nuovi file su Jeffrey Epstein appena rilasciati spunta un'email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato" dell’imprenditore poi condannato per abusi sessuali su minori (e morto suicida nel 2019) “molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)". Lo riporta la Bbc. Nell'email, inviata il 7 gennaio 2020, sotto il titolo "RE: Registri di volo di Epstein", si afferma che il tycoon "è elencato come passeggero su almeno 8 voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno 4 voli su cui era presente anche Maxwell". "Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri registrati; su un altro, i passeggeri sono Epstein, Trump e una ventenne". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

