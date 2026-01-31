Domenica pomeriggio ricco di ospiti a “Domenica In”. Mara Venier apre le porte del suo salotto a star di cinema, fiction e musica. La conduttrice si prepara a condurre una puntata piena di sorprese, con la presenza di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio che si alterneranno sul palco. L’appuntamento è per domani, su Rai1.

Pomeriggio ricco di ospiti nella nuova puntata di “Domenica In”, in onda domani, domenica 1° febbraio su Rai1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. A cominciare da Christian De Sica e Lillo Petrolo, che presenteranno il loro nuovo film “ Agata Christian – Delitto sulle Nevi ”, una divertente commedia diretta da Eros Puglielli in uscita nelle sale il 5 febbraio. Lino Guanciale, che racconterà la nuova e attesissima miniserie “ L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ”, coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in prima serata. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: STELLE DI CINEMA, FICTION E MUSICA NEL SALOTTO DI MARA VENIER

