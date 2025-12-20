DOMENICA IN | I VINCITORI DI BALLANDO E TANTI SUPER VIP NEL SALOTTO DI MARA VENIER

Nuovo appuntamento, domenica 21 dicembre alle 14.00 su Rai1, con “Domenica In” condotta da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti della puntata, i Ricchi e Poveri: la band racconterà il successo internazionale e si esibirà sulle note di due brani molti amati del repertorio come ‘Ma non tutta la vita’ e ‘Il Natale degli Angeli’. E ancora grande musica con Mario Biondi che emozionerà il pubblico con un classico di Natale: ‘White Christmas’. Ornella Muti, a tu per tu con Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dal suo libro autobiografico ‘Questa non è Ornella Muti’. 🔗 Leggi su Bubinoblog

