DOMENICA IN | MARA VENIER TRA SANREMO LA REGINA DI CASH OR TRASH E IL CINEMA

Domenica 25 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, torna “Domenica In” con Mara Venier alla guida del programma. La conduttrice sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, offrendo un pomeriggio di intrattenimento e approfondimenti. La puntata includerà anche momenti dedicati a Sanremo, alla regina di Cash or Trash e al cinema.

Domenica 25 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, torna " Domenica In ", condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. A meno di un mese dall'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la puntata proporrà un viaggio nella storia della kermesse con alcuni grandi protagonisti che si esibiranno nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal, Pierdavide Carone. Spazio poi alla cultura con la scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini, che racconterà il suo libro autobiografico "La mercante di Brera", svelando la nascita della sua passione per l'arte.

