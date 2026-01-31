Nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano dettagli inediti sulla vita dell’ex principe Andrea. Si parla di un’immagine sconosciuta, di un invito al palazzo reale e di un messaggio riferito a una donna russa. Questi elementi portano alla luce aspetti finora nascosti del suo passato, aprendo nuovi interrogativi sulla sua vicenda.

Tra i nuovi documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, emergono dettagli che gettano nuova luce su un capitolo oscuro della vita dell’ex principe Andrea, figlio della regina Elisabetta II. Tra i tre milioni di file riguardanti lo scandalo Epstein, sono state scoperte conversazioni tra il finanziere americano e il duca di York, datate tra il 2010 e il 2020, che rivelano contatti ravvicinati e inquietanti. Il 11 agosto 2010, Epstein scrisse a un interlocutore che si firma “A”, poi “il Duca” e infine “HRH Duke of York KG”, un titolo che, nonostante fosse già stato revocato dal re Carlo III nel 2025, appare in queste comunicazioni come se fosse ancora valido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Documenti Epstein: immagine inedita, invito al palazzo reale e messaggio su una donna russa

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato nuovi file legati a Jeffrey Epstein.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

