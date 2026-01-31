Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato nuovi file legati a Jeffrey Epstein. Tra le email spunta una firma: “A”, che sembra riferirsi al Duca di York, il principe Andrea. Nei messaggi si parla di incontri con una donna russa, che si firma semplicemente “A”. La scoperta riaccende i sospetti su eventuali collegamenti tra Epstein e personaggi di alto livello.

L’ultima serie di documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativi a Epstein mostra delle e-mail firmate “ A “, con una sigla che sembra riportare la dicitura “ HRH Duke of York KG “. Le e-mail furono scambiate nell’agosto del 2010, due anni dopo che Epstein si era dichiarato colpevole di adescamento di minore. È probabile che i messaggi mettano ulteriore pressione a Mountbatten-Windsor, da anni è sotto esame per la sua passata amicizia con Epstein. Le email scambiate tra Epstein e un account denominato “The Duke” l’11 e il 12 agosto 2010 suggeriscono che l’americano volesse presentare “A” a una donna russa di 26 anni, con la quale Epstein suggerisce che “potrebbe gradire”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pubblicati nuovi file di Epstein: chi è “Il Duca” invitato a incontrare una donna russa che si firma “A”

Approfondimenti su Epstein Documenti

