Rilasciati oltre 11 mila documenti su Epstein | Trump otto volte sul suo jet

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha diffuso oltre 11 mila nuovi file provenienti dall’ inchiesta su Jeffrey Epstein. Il ‘pacchetto’ include numerosi documenti dell’Fbi, comunicazioni interne alla Giustizia, citazioni in giudizio, altri documenti legali e registrazioni audiovideo relative alla morte del finanziere, che si è suicidato in cella nel 2019. Ma non solo: nei documenti appena rilasciati spunta un’email in cui si legge che « Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato». Trump volò con Epstein almeno otto volte. L’attuale presidente Usa, come si legge nell’email del 7 gennaio 2020 da titolo “RE: Registri di volo di Epstein”, è elencato come passeggero su almeno otto voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno quattro su cui era presente anche Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Lettera43.it

