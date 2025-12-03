I figli di Pietrangeli | Sinner? Se ha scritto un telegramma non è ancora arrivato Papà si divertiva a battibeccare con Panatta

Nicola Pietrangeli aveva tre figli: Filippo, Marco e Giorgio scomparso prematuramente a 59 anni per cancro. Filippo Pietrangeli, figlio di Nicola, ha concesso un’intervista a Repubblica, a firma Cosimo Cito: Che padre è stato? «Molto ingombrante, ma nel senso buono della parola. Assente fisicamente, a lungo, ma presente a suo modo con Marco, Giorgio e me, i suoi tre figli». Si è fantasticato sul suo “rosicare” nei confronti di Jannik Sinner: qual è la verità? «Non era assolutamente invidioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I figli di Pietrangeli: «Sinner? Se ha scritto un telegramma, non è ancora arrivato. Papà si divertiva a battibeccare con Panatta»

