Din Don Down di Paolo Ruffini arriva all' Arena di Verona | 3.000 biglietti venduti in 24 ore

Paolo Ruffini porta il suo spettacolo “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” all’Arena di Verona. In sole 24 ore, sono stati venduti 3.000 biglietti per l’evento. Dopo aver riscosso successo nei teatri di tutta Italia, l’attore e regista porta il suo show in uno dei luoghi più prestigiosi del paese. La vendita è andata forte, e già si prevede un pubblico numeroso e entusiasta.

Il successo teatrale di Paolo Ruffini e della Compagnia Mayor Von Frinzius approda a maggio nel tempio degli eventi, aprendo la stagione veronese extra lirica dopo numeri da record Dopo aver registrato numeri significativi nei teatri di tutta Italia, "Din Don Down - Alla ricerca di (D)io" approda all'Arena di Verona. Lo spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius sarà in scena sabato 2 maggio 2026 e aprirà la stagione extra lirica degli eventi areniani. L'annuncio della data ha avuto un riscontro immediato: nelle prime ventiquattro ore sono stati venduti circa 3.000 biglietti, segno di un interesse già consolidato attorno al progetto.

