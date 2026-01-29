Scuola Sacchetti Pd | Da sindaco e da docente dico no a questo dimensionamento scolastico

Il sindaco di Rimini, Filippo Sacchetti, si schiera contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. In regione sono 17 le scuole che rischiano di chiudere o essere accorpate, tra cui quattro romagnole. Sacchetti, anche insegnante, dice chiaramente che da sindaco e da docente non condivide questa scelta. Critica la gestione del governo e chiede di rivedere le decisioni prima che sia troppo tardi.

Il sindaco Filippo Sacchetti: "La riduzione di un'autonomia impatta inevitabilmente nella gestione e indebolisce il presidio scolastico" Sono quattro le scuole romagnole finite sotto la scure del dimensionamento scolastico. Sul tema interviene il sindaco Filippo Sacchetti: "Sono ben 17 in Regione, nonostante nessuno al governo avesse davvero potuto contestare nel merito i numeri e l'efficienza del sistema scolastico dell'Emilia Romagna. Eppure è stato nominato un Commissario e si è stati costretti a modificare e ridurre un'organizzazione che funzionava con parametri medi più efficienti della media nazionale.

