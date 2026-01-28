Dimensionamento scolastico via libera all' accorpamento di 8 scuole

La giunta regionale di Caserta ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Sono otto le scuole che verranno accorpate, con quattro di queste in provincia di Caserta. La decisione è stata presa durante la prima seduta della giunta guidata dal presidente Roberto Fico, che ha dato il via libera a questa riorganizzazione. Ora si attendono i dettagli e le reazioni delle scuole coinvolte.

Sono quattro gli accorpamenti di scuole in provincia di Caserta. Lo ha deciso la giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico che nella sua prima seduta ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2026-2027. A Caserta saranno accorpati il Mattei e l'Isis Ferraris con la costituzione di un unico istituto superiore. A Capua si supera la divisione del Fieramosca Martucci e del Pier Delle Vigne che diventano un solo istituto comprensivo. Altro accorpamento, invece, riguarda la fusione tra il Croce di Vitulazio e l'Alighieri di Bellona che diventano un istituto comprensivo.

