Dimensionamento scolastico protesta di Azione- Ariano Irpino

Il partito Azione di Ariano Irpino esprime preoccupazione riguardo alla proposta di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027, ritenendola dannosa per la nostra comunità. In questa nota, vengono illustrate le ragioni di questa opposizione e l’importanza di un approfondimento condiviso sulla questione, per tutelare il valore dell’istruzione e il futuro delle scuole locali.

Il partito Azione – Ariano Irpino esprime forte preoccupazione e una netta contrarietà rispetto alla proposta di dimensionamento scolastico per l'anno 20262027 che colpisce in modo sproporzionato la nostra città. Su circa venticinque possibili accorpamenti ipotizzati nella provincia di Avellino, quelli che appaiono realmente concreti sono soltanto due. Ed entrambi riguardano esclusivamente Ariano Irpino, seconda città della provincia e unico comune montano interessato. "Un dato che non può essere liquidato come una coincidenza, ma che evidenzia uno squilibrio evidente e un grave disinteresse politico verso il nostro territorio.

