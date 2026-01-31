Dietro Falsissimo la mano di Meloni? L’ipotesi fantasiosa dei The Journalai e la reazione di Selvagg

Una voce sui social sostiene che Giorgia Meloni avrebbe studiato tutto nei dettagli per mettere in scena *Falsissimo*, lo spettacolo di Fabrizio Corona. L’obiettivo sarebbe stato bloccare un possibile ritorno di Berlusconi in politica. Queste accuse circolano in modo insistente, ma al momento non ci sono prove concrete per confermarle.

Un’ipotesi circola con insistenza sui social: Giorgia Meloni avrebbe orchestrato, dietro le quinte, la messa in scena di *Falsissimo*, lo show di Fabrizio Corona, per neutralizzare un possibile ritorno dei Berlusconi in politica. La teoria, nata dal collettivo di giornalisti The Journalai, è stata diffusa in un post virale su Instagram, dove si afferma che l’obiettivo sarebbe stato quello di screditare i fratelli Silvio e Marina Berlusconi, in vista di un’eventuale entrata nel partito Forza Italia., accompagnato da un titolo provocatorio — «E se Fabrizio Corona fosse il mezzo con cui Giorgia Meloni vuole disinnescare Pier Silvio e Marina Berlusconi?» — ha generato un’onda di reazioni, tra commenti ironici, preoccupati e, in alcuni casi, seriamente convinti della veridicità dell’ipotesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alfonso Signorini ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di duemila euro per ogni volta che si è violata l'ordinanza del tribunale.

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno presentato al Tribunale di Milano un'istanza per bloccare la messa in onda della terza puntata di «Falsissimo» di Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio su YouTube.

Argomenti discussi: Corona ignora il tribunale e parla di Signorini e Mediaset: I problemi tra De Filippi e D'Urso e il veto di Marina; Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Fabrizio Corona ignora l’ordinanza e torna all’attacco contro Signorini; Barbara D’Urso, le rivelazioni di Corona: Problemi con Maria De Filippi e veto di Marina Berlusconi.

