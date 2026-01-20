Gli avvocati di Signorini chiedono al tribunale di Milano di bloccare la terza puntata di Falsissimo La reazione di Fabrizio Corona

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno presentato al Tribunale di Milano un'istanza per bloccare la messa in onda della terza puntata di «Falsissimo» di Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio su YouTube. La richiesta mira a ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza, contestando possibili violazioni e contenuti ritenuti lesivi. La decisione del tribunale potrebbe influire sulla programmazione del format e sulla disponibilità online del video.

Gli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno presentato al Tribunale civile di Milano un’istanza per ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza di inibitoria volto a bloccare la messa in onda su YouTube della prossima puntata del format «Falsissimo» di Fabrizio Corona, prevista per il 26 gennaio. Nelle prime due puntate del programma, l’ex re dei paparazzi ha rivolto accuse pesanti a Signorini, sostenendo con screenshot di chat e varie testimonianze che l’ex conduttore di Mediaset avrebbe gestito un «sistema di ricatti e favori sessuali» legato all’ingresso nella casa del Grande Fratello.🔗 Leggi su Open.online

Alfonso Signorini chiede al tribunale di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la denuncia di CoronaAlfonso Signorini ha presentato un ricorso al tribunale di Milano per chiedere il blocco della prossima puntata di Falsissimo, prevista per lunedì 26 gennaio.

Il caso Signorini e la denuncia di Falsissimo. Fabrizio Corona in Tribunale a Milano per l’interrogatorio: “Parlerò dopo”Fabrizio Corona si è presentato oggi a Milano per l'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, relativa alla denuncia di Alfonso Signorini.

Argomenti discussi: Caso Signorini, Medugno davanti ai pm: Sono tranquillo, ho detto la verità. Poi il faccia a faccia con Corona; Caso Signorini, la difesa di Pupo dopo 2 anni al Gf, nonostante gli atteggiamenti discutibili; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Presunto Sistema Signorini: i pm sentono il principale accusatore, l’ex GF Antonio Medugno.

