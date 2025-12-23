Dialoghi attorno alla natura in cinque appuntamenti a Firenze

Firenze, 23 dicembre 2025 - Cinque appuntamenti a Firenze per esplorare i temi della natura, dell'ambiente e della ricerca scientifica: al via 'Dialoghi attorno alla natura', la rassegna promossa dal Sistema museale di Ateneo dell'Università di Firenze in collaborazione con le biblioteche comunali fiorentine. Gli incontri, si legge in una nota, si svolgeranno tutti i venerdì dal 9 gennaio al 6 febbraio, con inizio alle ore 17, a ingresso libero. Al termine di ogni appuntamento sarà inoltre distribuito un coupon valido per un ingresso ridotto per due persone al museo universitario coinvolto nell'incontro.

