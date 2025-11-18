Alberi Liberi di Séline | una mostra tra arte e natura

Sabato 22 novembre alle 15 inaugura al DART Villa Verlicchi di Lavezzola, la mostra “Alberi Liberi” dell’artista Séline. Curata da Gianni Mazzesi per CRAC (Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea), in collaborazione con il Comune di Conselice e il DART, fa parte del Minifestival. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

