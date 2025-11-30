Vitamina C e diabete come assumerla per contrastare lo stress ossidativo

La vitamina C svolge un ruolo importante per il benessere dell'organismo, grazie alla sua valida azione antiossidante. In particolare nei confronti della gestione del glucosio, attivandosi contro lo stress ossidativo e svolgendo un ruolo di prevenzione nei riguardi di patologia importanti come il diabete. Le fluttuazioni glicemiche e lo stato infiammatorio, nei pazienti colpiti da diabete, aumentano la presenza dei radicali liberi che tendono a consumare rapidamente le riserve di vitamina C. Ecco perché è importante consumarla, meglio se attraverso l'assunzione di cibi mirati. Vitamina C, a cosa serve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vitamina C e diabete, come assumerla per contrastare lo stress ossidativo

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Termoli, in sala consiliare, focus su diabete, prevenzione e stili di vita con la dottoressa Scarano - facebook.com Vai su Facebook

Vitamina C, chi soffre di diabete dovrebbe assumerne di più: perché e dove trovarla - Diabete, come lo stress ossidativo incide sui livelli di vitamina C aumentando i radicali liberi. Scrive ilgiornale.it

Vitamina C, alleata della salute: ecco come assumerla correttamente - L’acido ascorbico o vitamina C, come comunemente viene chiamata, è un alleato fondamentale per la nostra salute e per il nostro organismo, poiché è alla base di funzioni fisiologiche vitali. Da ilmessaggero.it

Vitamina C, perché è importante assumerla ogni giorno: le dosi giuste e i cibi in cui trovarla - Ogni giorno il nostro organismo ha bisogno di vitamina C, una sostanza preziosa che non siamo in grado di produrre né di immagazzinare. Segnala corriere.it