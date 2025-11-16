cavolo nero il superfood che combatte lo stress ossidativo

Protagonista della spesa della stagione il cavolo nero è una verdura a foglia verde dai toni che degrado verso lo scuro, ricca di proprietà salutari e di benessere per la cura dell'organismo. Non solo offre una ricarica di vitamine e fibre, ma potenzia le difese immunitarie e, in particolare, combatte lo stress ossidativo proteggendo le cellule dai radicali liberi. Un'altra sua incredibile caratteristica è data dall'alta presenza di calcio, in difesa del benessere delle ossa e dei denti, un aiuto importante per chi segue una dieta senza latticini. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche di questa verdura così preziosa e versatile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

