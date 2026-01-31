Napoli-Fiorentina infortunio al ginocchio per Di Lorenzo | il capitano esce in barella
Inizia male la partita per il Napoli. Al 26° minuto, il capitano Di Lorenzo si infortuna al ginocchio durante un’azione e deve uscire in barella. La pioggia non aiuta, e mentre Meret si rialza dopo un intervento, il difensore azzurro viene sostituito, lasciando i tifosi preoccupati. La partita si complica subito per gli uomini di Spalletti.
Piove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi Di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo.
Durante Napoli-Fiorentina il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è uscito in barella dopo un brutto infortunio al ginocchio.
Di Lorenzo, infortunio a un ginocchio: esce in barella in Napoli-Fiorentina.
