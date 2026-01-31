Deromedis domina in Val di Fassa | vittoria azzurra nello skicross a Passo San Pellegrino

Simone Deromedis vince ancora in Val di Fassa. L’atleta italiano si impone nella seconda tappa di Coppa del Mondo nello skicross a Passo San Pellegrino, portando a casa una vittoria che conferma il suo grande momento. La gara si svolge sotto gli occhi di tanti tifosi cresciuti di entusiasmo, e lui non sbaglia, dominando la corsa fino all’arrivo.

Simone Deromedis torna sul gradino più alto del podio nella seconda gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa. Il trentino si prende il successo dopo il quarto posto di gara-1, mentre tra le donne Jole Galli chiude ancora sul podio con un prezioso terzo posto. Lo skicross parla ancora italiano sulle nevi della Val di Fassa. Simone Deromedis conquista la vittoria nella seconda gara della tappa di Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio dopo la delusione del quarto posto ottenuto in gara-1. Il 25enne trentino di Taio interpreta una giornata impeccabile: domina batteria, quarti di finale e semifinale, per poi prendere il comando già in uscita dalla prima curva nella big final e non voltarsi più fino al traguardo.🔗 Leggi su Sportface.it

Simone Deromedis torna a vincere in Val di Fassa.

