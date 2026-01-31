Sabato 14 febbraio alle 20.45, l’Inter e la Juventus scendono in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. È il match più atteso della 25ª giornata di Serie A, con molte cose in palio: punti, posizione in classifica e anche un po’ di prestigio. I tifosi sono già in fermento, pronti a vivere una sfida che promette spettacolo e passione.

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si giocherà uno dei match più attesi della stagione: l’Inter affronterà la Juventus in una sfida che vale non solo punti ma anche posizioni in classifica e, soprattutto, prestigio. La gara, inserita nella 25ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta nazionale e promette emozioni fin dal fischio d’inizio. Il giorno scelto non è casuale: il 14 febbraio, festa di San Valentino, si trasformerà in un palcoscenico calcistico di alto livello, con due squadre che si contendono il primato del campionato e il diritto di essere considerate le più forti d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby d’Italia in programma: data e orario dell’atteso scontro tra Inter e Juventus nella 25ª giornata di Serie A

