Tragedia nel Milanese | 28enne salentino muore dopo essere stato travolto da un’auto

Un tragico incidente nel Milanese si è portato via Emanuele Visconti, 28 anni di Scorrano, che è deceduto all’ospedale di Melzo dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio, lasciando la comunità sconvolta. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

