Tragedia nel Milanese | 28enne salentino muore dopo essere stato travolto da un’auto
Un tragico incidente nel Milanese si è portato via Emanuele Visconti, 28 anni di Scorrano, che è deceduto all’ospedale di Melzo dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio, lasciando la comunità sconvolta. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.
MILANO – Si è spenta all'ospedale di Melzo la speranza per Emanuele Visconti, il giovane di 28 anni originario di Scorrano, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio. Il ragazzo salentino, residente a Pozzuolo Martesana da un anno circa, come.
Travolto da un’auto mentre era a piedi, tragica fine per un 28enne salentino nel Milanese - E' stato travolto, mentre era a piedi su una strada provinciale e, purtroppo, in seguito al violento impatto, ha perso la vita. corrieresalentino.it
