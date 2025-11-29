Morso da un cane in pizzeria dopo due settimane denunciato il padrone

La Polizia locale cittadina ha identificato e denunciato all'autorità giudiziaria un uomo ritenuto responsabile dell'aggressione di un cliente da parte del suo cane all'interno di una pizzeria del centro storico. L'episodio, avvenuto circa quindici giorni fa, ha visto l'uomo allontanarsi dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it