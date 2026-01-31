Denunce e repressione | solidarietà ai manifestanti per la Palestina

Lo scorso 3 ottobre, a Bologna, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare a favore della Palestina. La manifestazione, come in molte altre città italiane, ha visto una partecipazione numerosa e determinata, con cittadini che hanno espresso solidarietà e richiesto pace. La protesta si è concentrata contro le denunce e le azioni di repressione, attirando l’attenzione su quanto sta succedendo in Medio Oriente. La piazza si è riempita di bandiere e slogan, mentre le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione senza particolari tensioni.

Lo scorso 3 ottobre a Bologna, come in molte altre città italiane, si è svolta una grandissima manifestazione pro Palestina. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che circa cento manifestanti sono stati denunciati in virtù delle nuove misure di sicurezza del governo Meloni. "Anche a Bologna stanno arrivano le denunce a cento manifestanti che, insieme a centinaia di migliaia tra lavoratori e studenti hanno deciso di aderire agli scioperi generali e dare vita alla marea che ha attraversato la città questo autunno - scrive il sindacato in una nota -. L'obiettivo di questo governo è chiaro, e le nuove misure di 'sicurezza' lo confermano: criminalizzare le lotte, reprimere il dissenso, attaccare il movimento di solidarietà al fianco della Palestina, indebolire chi ha denunciato la complicità del governo Meloni con lo stato genocida e criminale di Israele".

