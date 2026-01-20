Contestazione disciplinare ai vigili del fuoco per la solidarietà alla Palestina | promossa mozione in Consiglio

Una mozione promossa in Consiglio mira a contestare le sanzioni disciplinari rivolte a dieci vigili del fuoco di Pisa, che hanno partecipato a una manifestazione di solidarietà alla Palestina. La FP Cgil Pisa e Cgil Pisa esprimono supporto ai lavoratori, evidenziando l’importanza del diritto di espressione e di solidarietà in ambito professionale e sociale. La questione sottolinea il dibattito sulla libertà di manifestare e le conseguenze delle azioni di protesta nel settore pubblico.

Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina. Viminale: “Non si protesta in divisa”Il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare nei confronti di alcuni vigili del fuoco che avevano partecipato a una manifestazione per Gaza lo scorso autunno.

Contestazioni disciplinari ai Vigili del Fuoco che hanno manifestato per la PalestinaRecentemente, un vigile del fuoco di Pisa è stato oggetto di contestazioni disciplinari per aver partecipato a una manifestazione per la Palestina indossando la divisa.

