Iran | Schlein ' in piazza venerdì solidarietà ai manifestanti con il regime'

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Saremo al presidio venerdì 16 gennaio alle 16:00, in Piazza del Campidoglio a Roma, organizzato dal Movimento "Donna, Vita, Libertà" e da Amnesty International per sostenere l'autodeterminazione del popolo iraniano ed esprimere solidarietà ai manifestanti contro il regime di Teheran, che sta massacrando chi lotta per la propria libertà". Lo scrive sui social Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

