Iran | Schlein ' in piazza venerdì solidarietà ai manifestanti con il regime'
Il 16 gennaio, a Roma, si terrà un presidio in Piazza del Campidoglio organizzato da
Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Saremo al presidio venerdì 16 gennaio alle 16:00, in Piazza del Campidoglio a Roma, organizzato dal Movimento "Donna, Vita, Libertà" e da Amnesty International per sostenere l'autodeterminazione del popolo iraniano ed esprimere solidarietà ai manifestanti contro il regime di Teheran, che sta massacrando chi lotta per la propria libertà". Lo scrive sui social Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Iran, a Teheran migliaia di manifestanti ancora in piazza nonostante la repressione del regime
Leggi anche: Iran, Trump suona la carica ai manifestanti: «Scardinate il regime, vi aiuteremo». E Witkoff vede l’erede al trono Reza Pahlavi – Il video
Iran, se Schlein dimentica che Elly scendeva in piazza per le donne - Nell'ottobre 2022 e poi nel 2023 la segretaria Pd scendeva in piazza a manifestare per i diritti e le libertà delle donne e contro il regime degli ayatollah, ma adesso preferisce il silenzio ... msn.com
Iran: Schlein, 'pronti a mobilitazioni, ci saremo' - "Siamo in contatto con il movimento Donna, vita e libertà, che abbiamo sempre sostenuto, e saremo parte delle mobilitazioni che organizzeranno nei prossimi giorni per dare q ... lagazzettadelmezzogiorno.it
La sinistra tace sulle proteste in Iran. Da Schlein a Landini, per favore, battete un colpo - Non molto tempo fa, con fierezza, il segretario della Cgil si è vantato di aver portato in piazza mezzo milione di persone per i massacri nella Striscia di ... huffingtonpost.it
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #14gennaio #Iran #IranProtests #Khamenei #Trump #Ucraina #Gaza #Palestina #Israele #Groenlandia #VonDerLeyen #Venezuela #Schlein #Meloni #Anguillara #PapaLeoneXIV facebook
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #14gennaio #Iran #IranProtests #Khamenei #Trump #Ucraina #Gaza #Palestina #Israele #Groenlandia #VonDerLeyen #Venezuela #Schlein #Meloni #Anguillara #PapaLeoneXIV x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.