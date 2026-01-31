Demirovic Juventus proposto in queste ore anche il bomber dello Stoccarda! Il punto sulle possibili mosse in attacco

In queste ore la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra le candidature che circolano, spunta anche il nome di Demirovic, ma si parla anche di un possibile interesse per il bomber dello Stoccarda. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma i dirigenti bianconeri stanno facendo i loro conti per capire cosa può arrivare a Torino prima della chiusura del mercato.

Demirovic Juventus, spunta una nuova candidatura per l'attacco bianconero in queste ore frenetiche: il punto completo sulle punte. Il calciomercato della Juventus sta vivendo le sue battute finali con un'intensità vibrante e ricca di colpi di scena improvvisi. La dirigenza, guidata dall'amministratore delegato Damien Comolli e dal direttore sportivo Marco Ottolini, sta sondando freneticamente diverse piste per regalare al tecnico Luciano Spalletti l'ultimo tassello offensivo necessario per completare la rosa in vista del prosieguo della stagione. Sebbene il sogno rimanga Randal Kolo Muani, attaccante francese rapido, tecnico e versatile del Tottenham, che rappresenta ancora la primissima scelta indiscussa per queste ultimissime ore di trattative calde, sono emersi nuovi profili molto interessanti sul tavolo della Vecchia Signora.

La Juventus mantiene l’interesse per Joshua Zirkzee, attaccante olandese in evidenza sul mercato.

In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Joshua Zirkzee.

Argomenti discussi: Mateta pronto a rompere con il Crystal Palace per raggiungere la Juventus.

