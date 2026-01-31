Demirovic Juventus proposto in queste ore anche il bomber dello Stoccarda! Il punto sulle possibili mosse in attacco

Da juventusnews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra le candidature che circolano, spunta anche il nome di Demirovic, ma si parla anche di un possibile interesse per il bomber dello Stoccarda. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma i dirigenti bianconeri stanno facendo i loro conti per capire cosa può arrivare a Torino prima della chiusura del mercato.

Demirovic Juventus, spunta una nuova candidatura per l’attacco bianconero in queste ore frenetiche: il punto completo sulle punte. Il calciomercato della  Juventus  sta vivendo le sue battute finali con un’intensità vibrante e ricca di colpi di scena improvvisi. La dirigenza, guidata dall’amministratore delegato  Damien Comolli  e dal direttore sportivo  Marco Ottolini, sta sondando freneticamente diverse piste per regalare al tecnico  Luciano Spalletti  l’ultimo tassello offensivo necessario per completare la rosa in vista del prosieguo della stagione. Sebbene il sogno rimanga  Randal Kolo Muani, attaccante francese rapido, tecnico e versatile del  Tottenham, che rappresenta ancora la  primissima scelta  indiscussa per queste ultimissime ore di trattative calde, sono emersi nuovi profili molto interessanti sul tavolo della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

demirovic juventus proposto in queste ore anche il bomber dello stoccarda il punto sulle possibili mosse in attacco

© Juventusnews24.com - Demirovic Juventus, proposto in queste ore anche il bomber dello Stoccarda! Il punto sulle possibili mosse in attacco

Approfondimenti su Demirovic Juventus

Zirkzee alla Juve, l’olandese resta un obiettivo per l’attacco. Le ultimissime sull’olandese e sulle possibili mosse dei bianconeri

La Juventus mantiene l’interesse per Joshua Zirkzee, attaccante olandese in evidenza sul mercato.

Zirkzee Juventus: non c’è solo la Roma, un’altra top italiana sogna il colpaccio in attacco. Cosa sta accadendo in queste ore

In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Joshua Zirkzee.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Demirovic Juventus

Argomenti discussi: Mateta pronto a rompere con il Crystal Palace per raggiungere la Juventus.

Mercato Juve: si valuta anche Demirovic per l'attaccoLa Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa completare il pacchetto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Sfumati Mateta e Duran, il club bianconero sta valutando varie soluzioni e ... it.blastingnews.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.