In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Joshua Zirkzee. Dopo l’interesse della Roma, un’altra importante squadra italiana sarebbe entrata nella corsa per l’attaccante del Manchester United. La situazione si evolve rapidamente, alimentando aspettative e speculazioni sul suo futuro. Zirkzee Juventus: non c’è solo la Roma, un’altra top italiana sogna il colpaccio in attacco. Cosa sta accadendo in queste ore

Zirkzee Juventus: oltre alla Roma c'è un altro club interessato all'attaccante del Manchester United. Tutti i dettagli. L'arrivo imminente di Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unico botto dell'inverno rossonero. L'appetito vien mangiando e la dirigenza del Milan, consapevole delle difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, sta valutando un clamoroso bis per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il sogno proibito per completare l'attacco porta il nome di Joshua Zirkzee. L'ex talento del Bologna, oggi in forza al Manchester United, è il profilo preferito da Igli Tare per qualità tecnica e capacità di legare il gioco, doti che lo renderebbero il partner ideale nel 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri.

