Garlasco i legali dei Poggi | Certezza solo sul Dna di Stasi
La perizia sul Dna trovato sulle dita di Chiara Poggi è giunta oggi. E non si sono fatte attendere, com’è normale che sia, le reazioni dei legali della parte offesa, ovvero i parenti della vittima trucidata quel 13 agosto 2007, parenti per i quali l’omicidio rappresenta da sempre una ferita aperta. “ L’unico dato certo e infatti trascurato è il rinvenimento di Dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima ”, hanato gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che seguono i genitori della 26enne Giuseppe Poggi e Rita Preda, e il fratello Marco Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
