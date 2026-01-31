Deciso il futuro di Basile | il sindaco di Messina annuncia la prossima decisione sul suo ruolo

Il sindaco di Messina, Federico Basile, potrebbe lasciare il suo incarico nei prossimi giorni. La decisione sarà annunciata ufficialmente entro sabato, dopo che il presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, e il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, hanno confermato la novità. La città si prepara a un cambio di leadership che potrebbe arrivare tra pochi giorni.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, potrebbe lasciare l’incarico entro pochi giorni. La decisione, annunciata dal presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, e confermata dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, sarà resa nota ufficialmente entro sabato prossimo. L’annuncio, fatto durante la trasmissione Scirocco su Rtp, non ha precisato se si tratterà di un sì o di un no alle dimissioni, ma ha reso chiaro che la scelta sarà motivata da ragioni strategiche più ampie. De Luca ha sottolineato che il ragionamento non si limita al futuro del sindaco, ma riguarda l’intero assetto politico cittadino, in vista di elezioni anticipate che potrebbero coinvolgere anche altre città del Sud, tra cui Reggio Calabria e Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

