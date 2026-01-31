deceduta turista dispersa nella valle del garda indagini in corso sulle circostanze del ritrovamento

Una turista straniera è stata trovata morta nella valle del Garda. Era scomparsa poche ore prima mentre si trovava in una zona montuosa molto frequentata dagli escursionisti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso e sui dettagli del suo ritrovamento.

Una turista di origine straniera è stata trovata morta nella valle del Garda, dopo essere scomparsa nelle ultime ore in un'area montuosa frequentata da escursionisti. Il corpo è stato rinvenuto in un tratto impervio del territorio, vicino a sentieri poco battuti, in una zona caratterizzata da terreni rocciosi e condizioni meteorologiche imprevedibili. Le autorità locali hanno subito attivato le procedure di indagine, con l'intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del personale del Soccorso Alpino. L'identificazione della vittima è ancora in corso, ma si ritiene che si tratti di una donna di età compresa tra i 50 e i 60 anni, di nazionalità non ancora confermata.

