Torre del Greco sconvolta muore la piccola Giusy Balzano | indagini in corso sulle cause del malore

Torre del Greco è in lutto per la tragica scomparsa della piccola Giusy Balzano, colpita da un malore improvviso durante la giornata dell’Immacolata. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause di questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando un dolore profondo tra familiari e cittadini.

Una foto che oggi spezza il cuore. La giornata di festa dell’Immacolata, con le strade di Torre del Greco colme di famiglie e bambini, è diventata oggi il controcampo straziante di un ricordo che nessuno avrebbe mai immaginato di associare a un dramma. Tra quei volti c’era anche quello di Giusy Balzano, quattro anni appena, che solo poche ore prima del tragico malore camminava serena accanto ai coetanei della parrocchia. Uno scatto la ritrae mentre osserva la processione con lo sguardo vivo e curioso dei suoi giorni migliori. Indossa una mantellina azzurra e il vestitino bianco. Il sorriso tenero, i capelli neri, gli occhi profondi e la scena del bacio del cuginetto sul sagrato della basilica di Santa Croce sono diventati l’ultima istantanea felice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Torre del Greco sconvolta, muore la piccola Giusy Balzano: indagini in corso sulle cause del malore

La comunità di Torre del Greco è sotto shock per la morte improvvisa di Giusy, una bambina di 5 anni. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sotto osservazioni alcune visite mediche ? - facebook.com Vai su Facebook

Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco l’arbitro di #JuveStabiaEmpoli, sedicesima giornata di #SerieBKT in programma sabato 13 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Romeo Menti. Votta e Pascarella gli assistenti; Marcenaro il IV uomo; Nasca il Var e Pairett Vai su X

Torre del Greco in lutto, bimba colta da malore muore a 5 anni: aperta un'inchiesta - La bimba stava bene quando ha partecipato alla processione dell'Imacolata, a distanza di 24 ore la traged ... Segnala lostrillone.tv

Dramma a Torre del Greco, la piccola Giusy muore a 5 anni - Giusy è morta a causa di un arresto cardiaco poche ore dopo aver partecipato alla ... Si legge su internapoli.it