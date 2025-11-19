Sequestrata droga per 45.000 euro a Mazara del Vallo la cocaina era nascosta in cucina

Notizie.virgilio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo arrestato a Mazara del Vallo per detenzione di droga: sequestrati quasi mezzo kg di cocaina e materiale per lo spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sequestrata droga per 45000 euro a mazara del vallo la cocaina era nascosta in cucina

© Notizie.virgilio.it - Sequestrata droga per 45.000 euro a Mazara del Vallo, la cocaina era nascosta in cucina

Scopri altri approfondimenti

Sequestrata droga per 45.000 euro a Mazara del Vallo, la cocaina era nascosta in cucina - Un uomo arrestato a Mazara del Vallo per detenzione di droga: sequestrati quasi mezzo kg di cocaina e materiale per lo spaccio. Segnala virgilio.it

sequestrata droga 45000 euroDroga, munizioni e migliaia di euro in contanti: doppia operazione della polizia - Sequestri in una cantina de "Le Torri" a Madonna di Campagna, a Torino. Secondo rainews.it

Stava trasportando droga per oltre un milione e mezzo di euro, autotrasportatore ibleo di 54 anni arrestato a Villa San Giovanni - Nell'autoarticolato merce destinata a diversi esercizi commerciali ... Lo riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrata Droga 45000 Euro