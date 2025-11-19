Sequestrata droga per 45.000 euro a Mazara del Vallo la cocaina era nascosta in cucina
Un uomo arrestato a Mazara del Vallo per detenzione di droga: sequestrati quasi mezzo kg di cocaina e materiale per lo spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
