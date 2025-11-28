Marsiglia-Tolosa è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sta benissimo il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Sta benissimo e lo ha dimostrato in Champions League, ribaltando il Newcastle e prendendosi tre punti pesanti per il proprio cammino europeo. Adesso però la testa passa al campionato visto che la truppa marsigliese è a soli due punti dal Psg. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I rivali storici giocheranno in trasferta sul campo del Monaco (e dovrebbero vincere) e il Marsiglia non può di certo stare a guardare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Tolosa: De Zerbi non molla