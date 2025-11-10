Dimissioni Cuffaro Gianpiero Samorì assume il ruolo di Segretario Nazionale della Dc

Modenatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dimissioni irrevocabili di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia indagato nei giorni scorsi dalla procura di Palermo nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati, rilancia ad un ruolo di vertice assoluto il modenese Gianpiero Samorì.La Dc fa sapere in una nota: "La Dc prosegue. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

dimissioni cuffaro gianpiero samor236Gianpiero Samorì nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana dopo le dimissioni di Totò Cuffaro - “La Dirigenza Nazionale della Democrazia Cristiana ha preso atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal Segretario Nazionale Salvatore Cuffaro. Lo riporta sicilianews24.it

