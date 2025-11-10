Dimissioni Cuffaro Gianpiero Samorì assume il ruolo di Segretario Nazionale della Dc
Le dimissioni irrevocabili di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia indagato nei giorni scorsi dalla procura di Palermo nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati, rilancia ad un ruolo di vertice assoluto il modenese Gianpiero Samorì.La Dc fa sapere in una nota: "La Dc prosegue. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di segretario nazionale della Democrazia cristiana. Lo ha fatto pochi giorni dopo la richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dalla procura di Palermo. L'ex governatore della Sicilia è i - facebook.com Vai su Facebook
La DC Sicilia esprime rammarico per le dimissioni di Totò Cuffaro e convoca direzione straordinaria dedalomultimedia.org/notizie/ultime… #sicilia #politica #democraziacristiana #cuffaro #legalità #solidarietà #direzionestraordinaria - X Vai su X
Gianpiero Samorì nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana dopo le dimissioni di Totò Cuffaro - “La Dirigenza Nazionale della Democrazia Cristiana ha preso atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal Segretario Nazionale Salvatore Cuffaro. Lo riporta sicilianews24.it