Danimarca rafforza le misure sull’immigrazione | espulsioni accelerate per stranieri con condanne anche brevi

La Danimarca ha approvato una nuova legge che accelera le espulsioni. Ora, chiunque sia condannato a un anno di carcere, anche per reati minori, rischia immediatamente l’espulsione dal paese. La novità ha suscitato molte polemiche, ma il governo insiste che questa misura serve a rafforzare la sicurezza.

La Danimarca ha varato una riforma legislativa che prevede l'espulsione automatica di ogni cittadino straniero condannato a un anno di carcere, indipendentemente dal reato commesso. La misura, annunciata ufficialmente dal governo danese il 30 gennaio 2026, rappresenta un passo significativo nella politica migratoria del Paese, che punta a rafforzare il controllo sulle frontiere e a ridurre il numero di stranieri con precedenti penali sul proprio territorio. Il provvedimento, già promesso dal Primo Ministro Mette Frederiksen in occasione di precedenti dichiarazioni, entra ora in vigore con una portata più ampia del previsto: non si richiede alcun giudizio discrezionale, né alcuna valutazione delle circostanze del reato.

