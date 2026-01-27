Trump rafforza il controllo sull’immigrazione clandestina con l’app Palantir ELITE

Trump ha annunciato di aver intensificato il controllo sull’immigrazione clandestina usando l'app Palantir ELITE. Le autorità americane spiegano che la nuova tecnologia permette di individuare più facilmente chi entra illegalmente negli Stati Uniti e di intervenire prima. La misura mira a ridurre i flussi irregolari, rafforzando le frontiere e migliorando la sicurezza nazionale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra politici e associazioni migranti.

Gli Stati Uniti continuano a rafforzare il contrasto all'immigrazione irregolare con strumenti tecnologici avanzati. Tra questi, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) utilizza l'app ELITE, sviluppata da Palantir, società fondata da Peter Thiel, per ottimizzare le operazioni di identificazione e rimpatrio degli immigrati privi di permesso. ELITE (Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement) integra dati governativi e informazioni pubbliche per creare mappe geospaziali aggiornate, permettendo agli agenti di identificare con precisione le zone ad alta concentrazione di irregolari.

