Bill Gates torna sotto i riflettori dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Epstein. Tra le carte emergono dettagli sulla vita privata del fondatore di Microsoft, incluso un episodio di malattia venerea da una ragazza russa e l’uso di antibiotici per sua moglie Melinda. La vicenda riaccende le polemiche e mette in discussione i rapporti di Gates con Epstein, già al centro di molte accuse.

Bill Gates torna nella bufera dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Tra le carte analizzate dal Daily Mail, emergono email attribuite al defunto finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, che contengono accuse non verificate nei confronti del fondatore di Microsoft, riferite a presunti rapporti con donne da cui avrebbe contratto malattie sessualmente trasmissibili. Le affermazioni, risalenti al 2013, non sono supportate da riscontri indipendenti e restano allo stato di accuse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovi file di Epstein rivelano la malattia venerea di Bill Gates da una ragazza russa e gli antibiotici per la moglie Melinda

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Nuovi documenti di Epstein svelano dettagli sulla salute di Bill Gates e sulla vita di Melinda.

Bill Gates finisce sotto i riflettori dopo le ultime rivelazioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Le accuse a Trump negli Epstein Files: Sesso con minorenni, le metteva all'asta. Ma gli investigatori: Nessun riscontro.

Epstein, nei nuovi file spuntano Melania e Lutnick. Le vittime: «Noi esposte, loro no»Tra le milioni di pagine di documenti sul caso Jeffrey Epstein, dove di Donald Trump compare in migliaia di file (più di cinquemila cercando il suo nome nel sito del Dipartimento di Giustizia ), ci ... ilsole24ore.com

Caso Epstein, i nuovi file: 3.200 riferimenti a Trump e la malattia venerea di Bill Gates dopo un incontro con ragazze russePubblicati oltre tre milioni di pagine con circa duemila video e 180mila immagini sulla rete di abusi del finanziere morto suicida in carcere ... lanuovasardegna.it

Trump, Bill Gates, Musk e l'ex principe Andrea: chi c'è nei milioni di "Epstein Files" diffusi negli Usa Email, video e audio che mettono in imbarazzo alcuni tra i personaggi più noti sulla scena mondiale e le cui conseguenze sono imprevedibili Leggi l’articolo co - facebook.com facebook