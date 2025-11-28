Cani caduti nel fiume Sammaro a Roscigno | salvati dai vigili del fuoco
In azione i Vigili del Fuoco questa mattina: i caschi rossi sono stati contattati dal proprietario di due cani da caccia caduti all'interno del fiume Sammaro, in località San Felice nel comune di Roscigno. Sul posto, le squadre di Sala Consilina e gli speleo alpino fluviali di Salerno che si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
