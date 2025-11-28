Cani caduti nel fiume Sammaro a Roscigno | salvati dai vigili del fuoco

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In azione i Vigili del Fuoco questa mattina: i caschi rossi sono stati contattati dal proprietario di due cani da caccia caduti all'interno del fiume Sammaro, in località San Felice nel comune di Roscigno.  Sul posto, le squadre di Sala Consilina e gli speleo alpino fluviali di Salerno che si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

cani caduti nel fiume sammaro a roscigno salvati dai vigili del fuoco

© Salernotoday.it - Cani caduti nel fiume Sammaro, a Roscigno: salvati dai vigili del fuoco

Argomenti simili trattati di recente

cani caduti fiume sammaroRoscigno, due cani cadono in un fiume: salvati dai vigili del fuoco - Questa mattina i caschi rossi sono stati contattati dal proprietario di due cani da caccia caduti all'interno del fiume Sammaro, in località San Felice nel comune di ... Secondo msn.com

Cane resta incastrato in gola fiume, Vigili del fuoco lo salvano - Rischiosa operazione di salvataggio a Roscigno, in provincia di Salerno, dove il cane Argo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasto intrappolato in ... Riporta notizie.tiscali.it

Due cani finiscono nel fiume Po. Salvati dai vigili del fuoco - Un intervento provvidenziale, che sicuramente ha salvato la vita ai due cani che non si sa come erano caduti nel Po. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cani Caduti Fiume Sammaro