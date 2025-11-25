Addio a Loris Rispoli l' ultimo saluto davanti al monumento per le vittime del Moby Prince | Continueremo la tua battaglia FOTO e VIDEO

Una commozione profonda ha avvolto l’Andana degli Anelli nel giorno dell’ultimo saluto a Loris Rispoli, scomparso sabato scorso 22 novembre a 69 anni. La sua bara davanti al monumento che ricorda le 140 vittime del Moby Prince sembra quasi chiudere un cerchio. È da qui che da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

