Dal falco della Fed un avviso alla Bce

La nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve sta facendo discutere. Non si tratta solo di una scelta personale, ma di un segnale importante per i mercati e le politiche economiche. Anche se Warsh sembrerebbe un candidato competente, il vero punto è cosa questa decisione può significare per la Banca centrale europea e l’economia globale. La Fed ha inviato un messaggio chiaro, e ora anche Bruxelles deve fare i conti con questa mossa.

Se Kevin Warsh davvero si avvia alla guida della Federal Reserve, il problema non è l'uomo. È il segnale. I mercati l'hanno capito prima dei commentatori: rendimenti su, dollaro forte, Borse altalenanti. Non è isteria. È memoria storica. Warsh arriva con l'etichetta di «falco», ma con un'agenda più ambigua: tassi potenzialmente più bassi, bilancio della Fed sotto revisione, nuovo asse con il Tesoro americano. Tradotto: meno ortodossia, più discrezionalità. E quando la banca centrale più potente del mondo diventa discrezionale, il sistema monetario globale entra in fibrillazione. Il rischio non è l'inflazione di domattina.

